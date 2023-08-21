استمرار الاحتجاجات والتظاهرات في السويداء لليوم الثاني على التوالي

يستمر الاحتجاج بشكل كامل في مدينة السويداء لليوم الثاني على التوالي، حيث يستمر إغلاق المحال التجارية والمؤسسات والدوائر الرسمية، وإغلاق الطرق، وسط توقف شبه تام في حركة السير في المدينة، احتجاجاً على انهيار الواقع المعيشي والارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية وانهيار قيمة الليرة السورية، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أقدم محتجون صباح اليوم، على إغلاق مبنى مقر فرع "حزب البعث" في المدينة، حيث توقفت عدد من سيارات قيادات الفرع أمام باب الفرع بعد إغلاقه من قبل المحتجين، وإغلاق طريق الرحى – السويداء وطريق القريا – السويداء، بالإضافة إلى إغلاق طريق قرية مجادل، وطريق ريمة حازم – ولغا في ريف السويداء الغربي.

وخرج العشرات من أبناء بلدة عريقة في ريف السويداء الغربي في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتطبيق القرار 2254، كما شهدت قرى وبلدات الهويا وقنوات ومجادل وريمة حازم وولغا والكفر وذيبين إضراباً كاملاً في ريف السويداء والالتحاق بالمدينة.

وشهدت مدينة السويداء أمس إغلاقاً تاماً لجميع الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية للمدينة من قبل عشرات المواطنين المحتجين، حيث تجمّع العشرات من أبناء القرى والبلدات للاحتجاج على تردّي الواقع الاقتصادي وتطبيق العصيان المدني الذي أعلنته عشائر السويداء أمس، كما تشهد جميع الدوائر الحكومية والمحال التجارية إغلاقاً تاماً وسط انعدام في حركة المرور.

(د ع)