الجيش العراقي يهدد أبناء القرى العربية في شنكال

تستمر أعمال الحكومة العراقية في بناء جدار فاصل على الحدود ما بين شنكال وشمال وشرق سوريا، يترافق ذلك مع وضع اسلاك شائكة بعمق 5 كم داخل أراضي شنكال بالتوازي مع الجدار.

هذا ويزيد الجيش العراقي من ضغطه على أهالي القرى القريبة من الحدود وتهديدهم بشكل مباشر في عدم الخروج في أي فعاليات تناهض بناء الجدار وحصار شنكال.

وفي 13 آذار خرج أهالي شنكال من العرب والإيزيديين بمسيرة مناهضة لمحاولة حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته وضع الحدود بين القرى العربية والإيزيدية وبعد هذه المسيرة ازدادت ضغوطات الحكومة العراقية على أبناء القرة العربية.

وبحسب المعلومات التي نقلها مراسل وكالة روج نيوز في شنكال، بعد 15 آذار داهمت قوات من اللواء 18 في الجيش العراقي ومن الحرس الحدودي التابعة لرئيس الوزراء القرى العربية" حساويك وبيرجاري وتل مشرف" التابعة لناحية سنوني.

المراسل أكد أن القوات هددت المدنيين بعدم التحدث للإعلام والحديث عن المداهمة، بينما أدعوا أن سبب المداهمة في التفتيش عن الأسلحة.

مراسل روج نيوز نقل إن الجيش العراقي هدد العرب بشكل مباشر ودعاهم لعدم المشاركة في الفعاليات المناهضة لبناء الجدار الفاصل، في حين أكد أن" الأمن الوطني العراقي"، هاتف العديد من أهالي القرى وطالبهم بعدم المشاركة في الفعاليات.

(سـ)