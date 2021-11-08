الإدارة الذاتية: منفتحون على الحوار مع كل الأطراف لحل الأزمة السورية سلمياً وديمقراطياً

وحول الأوضاع الراهنة في شمال وشرق سوريا، وتعقيباً على الادعاءات بوجود حوار بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، صرح المتحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لقمان أحمي، نافياً ذلك، لكنه جدد انفتاحهم على الحوار.

وقال أحمي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، في مدينة قامشلو: "لا يوجد حوار بيننا وبين النظام حالياً، وإن ما يتم ترويجه من شائعات بخصوص تسليم أي منطقة من مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لقوات النظام، هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وتدخل ضمن الحرب الخاصة الموجهة ضد مكونات شعبنا في شمال وشرق سوريا".

وأكد المتحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لقمان أحمي، أن "الإدارة الذاتية منفتحة على الحوار مع كل الأطراف لحل الأزمة السورية سلمياً وديمقراطياً، بما يضمن حقوق مكونات شعبنا في شمال وشرق سوريا، والحفاظ على قوات سوريا الديمقراطية".

(آ)

ANHA