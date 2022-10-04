البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة يعلن عن تحرير الطفلة الإيزيدية جاني حيدر من مخيم الهول

أصدر البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً، أعلن فيه عن تحرير الطفلة بالتنسيق مع إدارة مخيم الهول وقوى الأمن في المخيم، وأكد أنها الآن موجودة لدى البيت الإيزيدي.

وجاء في نص البيان:

"البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة وبالتنسيق مع إدارة مخيم الهول وأسايش المخيم يقوم بتحرير الفتاة جاني زياد حيدر من شنكال قرية صولاغ مواليد 2007 بعد عدة زيارات إلى المخيم تم التعرف على الفتاة التي اختطفت مع الآلاف من الأطفال والنساء على يد تنظيم داعش الإرهابي في تاريخ 2014/8/3 وهي الآن موجودة في البيت الإيزيدي".

(س ر)