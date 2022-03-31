الآلاف يشيّعون جثماني شهيدتي انفجار الكومين السابع في الشهباء

تجمع اليوم الخميس، الآلاف من أهالي إقليم عفرين أمام مشفى آفرين في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء، لاستلام جثماني الشهيدتين، نزهت سيدو سيدو وجميلة عثمان معمو، اللتين استشهدتا في الانفجار الذي وقع مبنى الكومين السابع بناحية أحداث التابعة للمقاطعة، أمس الأربعاء.

حمل المشيعون جثماني الشهيدتين على الأكتاف وتوجهوا بهما عبر موكب مهيب من السيارات إلى مزار الشهداء في ناحية فافين، وسط تريد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة عفرين.

لدى وصولهم إلى المزار وقف المشيعون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين زلوخ بكر، التي تقدمت بالعزاء لذوي الشهيدتين وجميع أهالي إقليم عفرين.

وأشارت زلوخ في حديثها إلى هجمات الاحتلال التركي بحق مهجري عفرين الذين يقاومون في الشهباء، ولم يبتعدوا عن ديارهم.

مشددة على أن الاحتلال التركي يحاول القضاء على مقاومة الأهالي في الشهباء، قائلةً: "كلما ازدادت مقاومة الأهالي في الشهباء، يكثّف الاحتلال التركي هجماته بحق الشعب المقاوم".

خلال كلمتها لفتت زلوخ بكر الانتباه إلى الانفجار الذي وقع في الكومين، وقالت: "إن كان الانفجار ناجماً عن خطأ فإننا مستمرون في مقاومتنا، وإن كان عملاً مدبراً فسينال المرتكبون جزاءهم"، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة.

كما نوهت إلى أن الشهيدتين، نزهت وجميلة، كانتا على رأس عملهما في خدمة أهالي الحي ضمن الكومين، وأشادت بمقاومتهما.

ليقرأ بعدها نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين محمد عبدو، وثيقتي الشهيدتين، ويسلمهما إلى ذويهما، ويوارى جثمانيهما الثرى، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة عفرين.

ويشار إلى أن الانفجار وقع أمس الأربعاء، في الكومين السابع بناحية الأحداث، أثناء توزيع المواد الإغاثية ومادة الخبز على أهالي الحي، واستشهد على إثره عضوتا الكومين، نزهت سيدو سيدو (45 عاماً) وجميلة عثمان معمو (77 عاماً)، وأصيب 8 آخرين بجروح متفاوتة.

(كروب/ س ر)

ANHA