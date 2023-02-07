أكثر من 5100 ضحية ومصاب على كامل المساحة السورية جراء الزلزال حتى الآن

ضرب زلزال بقوة 7.4 فجر يوم أمس شمال كردستان وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط، مخلفاً حتى الآن مئات الضحايا ودماراً كبيراً.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق، اليوم الثلاثاء، بفقدان 769 لحياتهم وإصابة 1448 في مدن حلب وحماة واللاذقية وطرطوس وريف إدلب؛ جراء الزلزال، كحصيلة غير نهائية.

والجدير بالذكر أن حصيلة وزارة الصحة، تشمل مناطق سيطرة حكومة دمشق فقط، ولم تشمل بقية المناطق السورية.

وحدّثت بدورها، هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا، حصيلة الإصابات والضحايا في شمال وشرق سوريا؛ جراء الزلزال الذي وقع فجر يوم أمس، لتبلغ 6 ضحايا و57 مصاباً.

وأفادت إحصائيات في المناطق الخاضعة لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها السوريين بفقدان 733 شخصاً لحياتهم وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

(م ش)