احتجاجات وتظاهرات في السويداء ودرعا تطالب بتطبيق القرار 2254

تشهد كل من السويداء ودرعا احتجاجات وتظاهرات من قبل الأهالي تطالب بتطبيق القرار 2254 ورحيل بشار الأسد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، حسب ما نقله المرصد السوري.

كما شهدت بلدة زاكية في ريف دمشق كتابات جدارية مناهضة لقوات حكومة دمشق، وسط استنفار كبير لقوات دمشق.

وجاء ذلك تزامناً مع إعلان عشائر السويداء انضمامها للإضراب العام اليوم الأحد.

وفي السياق ذاته، أبلغ وجهاء من قرية المنصورة التي ينتمي أهلها لعشائر بدو السويداء، بالمشاركة في الإضراب العام الذي ستشهده المحافظة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأفاد المرصد بخروج العشرات من أهالي درعا في تظاهرة أمام المسجد العمري بدرعا البلد، وطالبوا برحيل بشار الاسد والإفراج عن المعتقلين في السجون.

وجاءت المظاهرات في درعا بالتوازي مع مظاهرات مماثلة في السويداء، حيث أشار المرصد السوري اليوم إلى أن محتجين في بلدة القريا بالسويداء رفعوا لافتات كتب عليها: "بدنا نعيش إرحل"، "لا للقمع"، "لا لسياسة التجويع والتهجير".

وتجمّع العشرات من الأهالي أمام ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا جنوبي السويداء، لليوم الثالث على التوالي، مطالبين من حكومة دمشق بتحقيق العدالة التي هي مطلب المواطنين.

كما أشار المرصد إلى أن العشرات من أبناء قرية المتونة في ريف السويداء، خرجوا صباح اليوم في تظاهرة شعبية غاضبة تنديداً بالواقع المعيشي المتردي الذي تعاني منه مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، وتجاهل الحكومة لمعاناة المواطنين، بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً وانهيار قيمة الليرة السورية إلى مستويات متدنية، وأقدم المحتجون على قطع طريق دمشق – السويداء لمدة ساعة مع سماحهم لبعض الحالات بالمرور للتأكيد على استمرار الاحتجاجات.

(س ع)