افتتاح معرض لرسومات أطفال عفرين والشهباء في قامشلو

بحضور أهالي عفرين، وأعضاء وعضوات رابطة عفرين الاجتماعية، افتتح اليوم معرض لرسومات أطفال عفرين والشهباء، بهدف تنمية مواهبهم وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

وبدأ الافتتاح بتجول الحضور في أرجاء المعرض لمشاهدة الرسومات، وتضمن المعرض 100 لوحة، وتنوعت بين الرسم بالألوان الخشبية والمائية.

وجسد الأطفال في رسوماتهم هجمات الاحتلال التركي على عفرين، وما خلفته طائراته ودباباته من جرحى وشهداء وتدمير، كما تناولت بعض اللوحات العادات والتقاليد التي تشتهر بها عفرين من اللباس والطقوس، بالإضافة إلى لوحات لأشجار الزيتون التي ترمز إلى السلام.

ومن المقرر أن يستمر المعرض ثلاثة أيام.

( د د/ف)

ANHA