افتتاح أكاديمية أيديولوجية بمبادرة شعبية في حي قدور بك

تجمع العشرات من أهالي حي قدوربك في مدينة قامشلو لافتتاح أكاديمية باسم الشهيد بينكه، وذلك بمشاركة 11 كوميناً في الحي.

تم قص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد بينكه قدوربك، زينب طاهر وشقيقته خديجة حسين والوطنية سوريا إبراهيم عثمان والدة الشهيد محمد صالح على أنغام فرقة ساز و آواز.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى عضو لجنة التدريب في الأكاديمية محمد جميل كلمة هنأ فيها افتتاح الأكاديمية، وأضاف: "كنا بحاجة إلى هذه الخطوة، وعلى إثر ذلك قمنا بإنشاء الأكاديمية خاصة لأهالي الحي ."

وتابع: "هدفنا من افتتاح هذه الأكاديمية هو تلقي التدريب الفكري والأيديولوجي على أساس أخلاقي ديمقراطي على نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لنكون أشخاصاً فعالين ضمن مجتمعنا القائم على مشروع الأمة الديمقراطية. "

واختتم محمد حديثة بالقول: "سنجعل من هذه الأكاديمية مكاناً لنشر الفكر الحر الذي يساهم في تقدم المجتمع نحو الديمقراطية."

وانتهى الافتتاح بعقد حلقات الدبكة على أنغام فرقة ساز وآواز، وترديد شعار "لا حياة بدون القائد".

(ب ش/ك)