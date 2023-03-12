"هيئة تحرير الشام" تتمدد في مقاطعة كري سبي المحتلة

وحسب المصدر، فإن مرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) المصنفة على لائحة "الإرهاب" اتخذوا من منازل البطحاوي بالقرب من مزرعة الأرمن جنوب غرب بلدة عين العروس نقطة ثانية لهم.

وكانت وكالتنا، قد وثّقت في 31 تشرين الأول 2022 دخول أكثر من 60 عنصراً من "هيئة تحرير الشام"، قادمين من تركيا إلى مقاطعة كري سبي المحتلة، وتمركزوا في قرية اليابسة 3 كيلو متر غربي المقاطعة المحتلة، فيما انسحب مرتزقة "فيلق المجد" التابعون للاحتلال التركي والمتمركزون في تلك المنطقة، باتجاه قرية خربة الفرس، جنوب المقاطعة ٢٠ كم.

وباحتلال مرتزقة "هيئة تحرير الشام" لهذه النقطة، يكونوا بذلك قد احتلوا مقاطعة كري سبي وعين العروس نارياً، بالإضافة إلى طريقي كري سبي كوباني وكري سبي الرقة، كما فعلوا من قبل، عندما احتلوا قرية اليابسة والمعبر الذي تستخدمه قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها للدخول من تركيا للمقاطعة المحتلة وبالعكس.

ويعمد المحتل التركي إلى إدخال دفعات من مرتزقة "هيئة تحرير الشام" إلى أراضي مقاطعة كري سبي المحتلة بعد إطلاق يدها في احتلال أراضي عفرين، خلال الفترة الماضية.

(د/أ)

ANHA