ظهرت حقيقة نوايا ومخططات الحزب الديمقراطي من وراء إغلاق معبر سيمالكا

بعد أن أقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني على إغلاق معبر سيمالكا الحدودي بين جنوب كردستان وروج آفا بأمر من دولة الاحتلال التركي، ظهرت نواياه الحقيقية من وراء هذا الإجراء. وبحسب المعلومات الواردة، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعد إغلاق معبر سيمالكا، يسعى من خلال أعضاء المجلس الوطني الكردي الذين يعملون في تهريب البشر والمخدرات، إلى نقل أهالي روج آفا إلى جنوب كردستان.

شراكة الحزب الديمقراطي والمجلس الوطني في تهريب البشر

وبحسب المعلومات التي أفاد بها أحد أعضاء حزب يكيتي الشريك في المجلس الوطني الكردي، فإنه وقبل إغلاق معبر سيمالكا، عقد مسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي اجتماعاً خاصاً مع مهربي البشر والمخدرات، وقالوا للمهربين خلال الاجتماع، إن عليهم العمل على نقل عدد من أهالي ديرك ومنطقة كوجرات إلى جنوب كردستان بعد إغلاق المعبر، والهدف من هذا الإجراء هو تنفيذ دعاية مضادة ضد الإدارة الذاتية.

في سياق المخطط يتم إنشاء مخيم جديد للاجئين في هولير

المصدر ذكر أنه سيتم بناء مخيم جديد في هولير من أجل الأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى جنوب كردستان. وتفيد المعلومات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية يسعيان إلى استغلال هذا الوضع ضد الإدارة الذاتية من النواحي السياسية والدبلوماسية والاجتماعية.

وبحسب الخطة، فمن المحتمل أن تقدم دولة الاحتلال التركي على تصعيد هجماتها وعمليات القصف ضد شمال وشرق سوريا؛ بهدف فتح الطريق أمام الهجرة. وكما هو معلوم فإن القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني عمدت خلال معركة سري كانيه إلى فتح الحدود بين روج آفا وجنوب كردستان وعملت على تهريب العوائل إلى جنوب كردستان.

(ك)

ANHA