وكالتنا تحصل على أسماء 7 غرقى سوريين في البحر قبالة السواحل الليبية

وحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا، فإن 25 مهاجراً سورياً، فقدوا حياتهم؛ نتيجة غرق مركبهم في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.

ووفقاً للتأكيدات، فإن المركب غرق بالقرب من مدينة طبرق الليبية؛ خلال توجه المهاجرين إلى إيطاليا، وبالتالي العبور إلى بلدان أوروبية أخرى.

وحصلت وكالتنا على أسماء عدد من غرقى المركب، وهم؛ حجي ويسو أحمد (29 عاماً) وشقيقه محمود ويسو أحمد (30 عاماً) وزوجته بيريفان محمد فتحي (27 عاماً) وأولادهم؛ ألند (7 أعوام) ولفند (5 أعوام) وفؤاد (4 أعوام) وهم من قرية بير مامي جنوب شرقي مقاطعة كوباني، وبكر محمود (30 عاماً) من قرية قجك شرقي المقاطعة، بالإضافة إلى شخصين آخرين من القرية نفسها، لم تتمكن وكالتنا من الحصول على اسميهما، إلى جانب شخص آخر من المفقودين من مدينة كوباني.

وأشارت المعلومات الواردة أن من بين المفقودين امرأة عفرينية وابنتيها؛ ولم تحصل وكالتنا على أسمائهن.

وذكرت الجهة التي زودت وكالتنا بالمعلومات أن جثامين ضحايا المركب ممن عُثر عليهم؛ قد تم دفنهم في الأراضي الليبية.

فيما لا يزال مصير 14 شخصاً مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

(ز س/د)

ANHA