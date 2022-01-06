وحدات حماية الشعب تكشف سجل المقاتل بروسك بوطان

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب (YPG)، بياناً إلى الرأي العام، اليوم الخميس، وصلتنا نسخة عنه، كشف فيه سجل المقاتل بروسك بوطان.

وجاء في نص البيان:

"في 2 كانون الثاني من عام 2022 ارتقى رفيقنا بروسك بوطان شهيداً جراء حادث أثناء التدريب، في الحسكة.

انضم الرفيق بروسك إلى صفوفنا في وقت كان نضال الحرية يتطور في روج آفاي كردستان. وقد عُرف بصفاته الفدائية والكادحة، وحافظ على موقفه حتى اللحظات الأخيرة من حياته. بحماس كبير انخرط في الثورة وأدى مهامه بشغف كبير.

سجل رفيقنا الشهيد هو كالتالي:

الاسم الحركي: بروسك بوطان

الاسم والنسبة: فؤاد أزرك

اسم الأم: عائشة

اسم الأب: أمين

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة- 2 كانون الثاني 2022

في شخص الشهيد بروسك نستذكر بإجلال جميع شهدائنا، ونتقدم بالعزاء إلى ذوي شهيدنا وعموم شعبنا".

(س ر)

ANHA