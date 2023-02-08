وفد تربوي من شمال وشرق سوريا في ألمانيا

بدعوة رسمية من اتحاد المعلمين في ألمانيا، زارها وفد تربوي من شمال وشرق سوريا ضم اتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا وهيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا، في 6 شهر شباط الجاري، وعقد حتى الآن، سلسلة لقاءات.

ضم الوفد الزائر الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا نسرين رشك، ونائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا ديلبر يوسف.

أجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدة جهات مختصة بالتعليم والتدريب وأحزاب سياسية.

حيث التقى مع المسؤولين في مؤسسة فريدريش إيبرت Friedrich ebert stiftung، والنائب عن الحزب اليساري الألماني أندريه هونكو، وعاملين في صحفية tagesspiegel، والمسؤولين في جمعيةBezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin ، بالإضافة إلى المسؤولين في جمعية Yekmal e الكردية.

حول الزيارة، تحدثت الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا، نسرين رشك، لوكالتنا.

وقالت إن زيارتهم بدأت في 6 شباط الجاري ومن المقرر أن تستمر حتى 22 الشهر الجاري.

وكشفت سبب زيارتهم بالقول: "بهدف المشاركة في المؤتمر الذي سيعقده اتحاد المعلمين في ألمانيا في 10 شباط الجاري".

حول النقاشات التي جرت بين الوفد الزائر مع الجهات المذكورة آنفاً، أضافت نسرين رشك "خلال جميع اللقاءات تم التعريف بالنظام التعليمي في شمال وشرق سوريا، والواقع التدريسي في المنطقة، والمعوقات التي نواجهها، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمدارس بعد الزلزال الذي تأثرت به سوريا، حيث تعهدت هذه الجهات بإرسال المعلومات حول هذه الأضرار إلى الجهات الدولية".

(م ح)

ANHA