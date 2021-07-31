والد رضيعة فقدت حياتها نتيجة الحصار: حكومة دمشق مسؤولة عن موتها

وفقد أربعة مواطنين في مقاطعة الشهباء حياتهم بينهم ثلاثة أطفال دون عمر السنة، نتيجة إهمال الهلال الأحمر السوري وتأخره في نقلهم إلى مدينة حلب لتلقي العلاج.

وتفرض حكومة دمشق حصاراً جائراً على المقاطعة، لا تسمح إلا بعبور سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السوري، ناهيك عن منعها دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والمواد الغذائية الأساسية.

ويأتي الحصار في ظل قصف الاحتلال التركي ومرتزقته مناطق الشهباء وقرى ناحية شرا وشيراوا بشكل شبه يومي.

وطالب جوان حسين والد الرضيعة الفقيدة جوانا حسين، في حديث لوكالتنا، المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق ومحاسبة جميع المسؤولين عن قتل مهجري عفرين ومن بينهم ابنته.

وأضاف حسين بالقول "إن حكومة دمشق إلى جانب جيش الاحتلال التركي تحاصر مناطق الشهباء من كافة الجهات وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية، إضافة إلى منعها نقل المرضى إسعافياً إلى مدينة حلب لتلقي العلاج.

الحيثيات

ومضى شارحاً حيثيات حالة ابنته الفقيدة بالقول: "في الـ21 من تموز الجاري نقلنا الرضيعة البالغة من العمر شهراً ونصف الشهر إلى مشفى آفرين في ناحية فافين، نتيجة انسداد في الأمعاء بالإضافة إلى إقياءات برازية، وبعد إجراء الإسعافات اللازمة، أكد الطبيب المشرف على حالتها أنها بحاجة للذهاب إلى مشفى حلب على وجه السرعة نتيجة عدم توفر الأجهزة الطبية والدواء اللازم في المشفى، مؤكداً لنا إبلاغه مكتب إسعاف حلب بحالتها لنقلها بأسرع وقت".

نفاذ الأكسجين في الطريق إلى حلب

وأضاف في سرد التفاصيل، قائلاً: "لم تصل سيارة إسعاف الهلال الأحمر السوري إلا بعد ساعات طويلة، لنقلها وبرفقتها طبيب من المشفى ووالدتها، وفي الطريق إلى حلب، نفذت أسطوانة الأوكسجين، وكان الاضطرار إلى نقلها إلى سيارة إسعاف ثانية، ولدى الوصول إلى المدينة لم يستقبلهم مشفى الهلال الأحمر السوري في حلب بحجة أن المشفى مليء وغير قادر على استقبال حالة إضافية، ليتم نقلها إلى مشفى آخر وتفقد حياتها بعد تلك الساعات في انتظار سيارة الإسعاف ونفاذ الأوكسجين في الطريق والاضطرار إلى تغيير سيارة الإسعاف وعدم استقبالها من قبل المشفى الأول".

الهلال الأحمر والحكومة هما المسؤولان عن وفاة ابنتي

كما نوه في سياق حديثه إلى حجج الهلال الأحمر السوري، وقال: "الهلال الأحمر تأخر كثيراً في الوصول، ولدى وصوله تحجج بالكثير من الأمور، فتارة كان يقول لا توجد لدينا أكياس وتارة يقول لا يوجد لدينا أوكسجين"، مؤكداً أن الهلال والحكومة هما المسؤولان عن وفاة ابنته.

ولفت حسين أن العشرات من مهجري عفرين فقدوا حياتهم بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء خلال أكثر من ثلاثة سنوات.

'حكومة دمشق لا تسمح بنقل المريض إلى حلب إلا عندما يكون على فراش الموت'

مبيّناً أن حكومة دمشق لا تسمح بنقل المريض إلى حلب إلا عندما يكون على فراش الموت، وبعد تأخر الهلال الأحمر السوري لساعات طويلة، مستنكراً السياسات التي تمارسها الحكومة على مقاطعة الشهباء، ومنعها دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى منعها دخول المحروقات والمواد الغذائية إلى مناطق الشهباء.

ودعا حسين حكومة دمشق إلى الكف عن ممارستها اللاأخلاقية تجاه مهجري عفرين في الشهباء، والعمل بدلاً من ذلك على محاربة تركيا ومرتزقتها في عفرين والمناطق المحتلة، وأضاف أنه يعمل لساعات طويلة على جرار لنقل المياه في الشهباء، لتأمين لقمة العيش لأبنائه، لكن الحكومة تتعمد قتلهم.

فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين

وطالب جوان حسين في ختام حديثه، المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن فقدان مهجري عفرين في الشهباء لحياتهم.

(س ر)

ANHA