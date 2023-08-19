تزويد قرى متضررة من هجمات الاحتلال التركي بالتيار الكهربائي

في مسعى لتوفير الخدمات للقرى الواقعة على خطوط التماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحيتي زركان وتل تمر، باشر مركز الكهرباء في ناحية تل تمر بالتنسيق مع مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة بمشروع إعادة التغذية الكهربائية للقرى الواقعة على خطوط التماس.

ويستهدف هذا المشروع إنارة قرى وثلاثة مشاريع آبار ارتوازية في ريف ناحية زركان.

إلا أن هذه القرى مهددة بقطع التيار الكهربائي؛ بسبب استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته لخطوط التيار الكهربائي بشكل مباشر ومتعمد.

الرئيس المشترك لمركز الكهرباء في ناحية تل تمر فهد سمعيلة أشار لوكالتنا إلى أن قرى الزيدية، والصندوقلية، وخربة الدويش، وتل الورد شرقي والسفرانية، بالإضافة إلى مشروع تزويد ثلاث آبار ارتوازية في ناحية زركان الواقعة على خطوط التماس والتي تضررت نتيجة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على هذه القرى بالتيار الكهربائي.

ووفق مركز الكهرباء، فإن العمل بدأ من قرية الزيدية في الريف الجنوبي لناحية تل تمرـ ومد شبكة توتر متوسط 20 ك.ف، بمسافة 1300 متر، وتتغذى الشبكة من خط خربة العيد المغذى من محطة السد الشرقي في مقاطعة الحسكة.

وبيّن سمعيلة: "تضررت شبكات التيار الكهربائي في هذه القرى منذ سنتين؛ نتيجة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على القرى الآهلة بالسكان في ناحتي تل تمر وزركان، حيث تم استهداف الخطوط الرئيسة للتيار الكهربائي".

وأشار سمعيلة إلى أنهم تأخروا في إنجاز هذا المشروع نتيجة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته شبه اليومية على ناحيتي تل تمر وزركان، وأن العمل يسير ببطء شديد.

وحسب سمعيلة، سيتم توفير التيار الكهربائي، بعد انتهائهم من هذا المشروع، لـ 5 قرى أخرى في خطوط التماس في ناحيتي تل تمر وزركان.

(ع ه/ م ح)

ANHA