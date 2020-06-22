تسليم 10 أطفال أيتام من أسر داعش إلى الحكومة الفرنسيّة رسميّاً

زار وفد فرنسيّ مكتب دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة قامشلو، لمناقشة أبرز التطوّرات الحاصلة في شمال وشرق سوريا خاصّة وسوريا عامّةً.

وترأس الوفد الفرنسي ممثّل وزارة الخارجية الفرنسية إيرك شوفالييه، واستُقبل من قبل الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريّا عبد الكريم عمر ونوّابه عبير إليه وفنر الكعيط.

الاجتماع الذي دار بين الجانبين تمّ مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

وتُعدّ هذه الزيارة الرابعة لإيرك شوفالييه لمناطق شمال وشرق سوريا، والأولى بعد الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول 2019.

وعقب الاجتماع شكر أيرك شوفالييه، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتهيئتها الظروف لمثل هكذا لقاء.

وبدوره أشار عبد الكريم عمر إلى أهم النقاط التي دارت خلال الاجتماع بين الجانبين، فقال: "تبادلنا وجهات النظر حول الوضع في سوريا بشكل عامّ والإدارة الذاتية بشكل خاصّ".

ونوّه عمر إلى أنّ الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أهمية الحوار الكردي- الكردي بالنسبة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ومدى تأثيرها على المفاوضات المستقبلية بصدد سوريا في المحافل الدولية، وبيّن أنّ الجانبين تطرّقا إلى تداعيات قانون قصير على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "إنّ المنطقة تشهد حصاراً بعد إغلاق معبر تل كوجر (اليعربية)".

وأشار عمر إلى أنّ الجانبين شدّدا على ضرورة فتح معبر تل كوجر (اليعربية) أمام تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء المنطقة، حيثُ يوجد في المنطقة آلاف النازحين.

كما بيّن عبد الكريم أنّ الجانبين ناقشا ضرورة إيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية بعد مضي ما يقارب 10 سنوات من الحرب، وبناء سوريا ديمقراطية.

ولفت عمر إلى أنّ الجانبين ناقشا وضع مخيّمات ذوي مرتزقة داعش، وضرورة محاكمة مرتزقة داعش الموجودين في معتقلات قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. فقال: "يجب أن يحاكم المرتزقة هنا في مناطق شمال وشرق سوريا؛ لأنّ كافّة الأدلّة موجودة هنا، وطلبنا من أصدقائنا الفرنسيّين دعمنا في هذا المجال".

وبعد الاجتماع سلّمت دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية 10 أطفال أيتام وحالات إنسانية من أسر عناصر مرتزقة داعش للوفد الفرنسيّ.

(ب ح- ي م/أ ب)

ANHA