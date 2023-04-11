تخفيض عدد ساعات عمل الآبار الارتوازية في الشهباء

كشفت الرئيسة المشتركة لهيئة البلديات في مقاطعة عفرين والشهباء، رحاب جبو، عن تخفيض عدد ساعات عمل الآبار الارتوازية التي تغذّي الشهباء بمياه الشرب، من 10 ساعات إلى 8 ساعات في اليوم.

يأتي ذلك عقب تقنين ساعات عمل مولدات الكهرباء في الشهباء، في 8 نيسان الجاري، وتخفيضها من 4 ساعات إلى ساعتين فقط يومياً.

أوضحت رحاب جبو لوكالتنا: "خفّضنا عدد ساعات عمل مولدات الكهرباء من 4 ساعات إلى ساعتين فقط، لأننا بدأنا باستهلاك الاحتياطي من مادة المازوت، نتيجة عدم دخول مادة المازوت إلى المقاطعة".

وأضافت رحاب جبو: "لقد خفّضنا أيضاً عدد ساعات عمل الآبار الارتوازية، وفي حال عدم دخول المازوت إلى المنطقة سيتوقف عمل المولدات المشغّلة لهذه الآبار".

تفرض حكومة دمشق حصاراً على الشهباء منذ احتلال مقاطعة عفرين في عام 2018، وتمنع دخول المواد الأساسية والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية إليها.

رحاب جبو استنكرت الحصار المفروض على الشهباء منذ أكثر من خمسة أعوام، ونوهت: "تسعى حكومة دمشق عبره، إلى كسر إرادة الشعب في الشهباء".

دعت رحاب جبو الجهات المعنية لفك الحصار عن الشهباء بأسرع وقت: "لأن المقاطعة تتجه نحو كارثة إنسانية إن لم تدخل مادة المازوت والأدوية والمستلزمات الأخرى إليها".

(س ر)

ANHA