أفاد مصدر محلي من بلدة سلوك في الريف الشرقي لمقاطعة كري سبي المحتلة، بخروج المئات من أهالي البلدة في مظاهرة، تنديداً بتحكم المرتزقة بمقدراتهم المعيشية، من خبز ومازوت وسرقة محاصيلهم من قبل وكلاء المرتزقة.

وحسب المصدر، فإن هذه المظاهرة خرجت نتيجة الاحتقان الشعبي ضد ممارسات المرتزقة وما يعرف بـ "المجلس المحلي" الذي يهيمن على مصادر رزقهم ويعمل على سرقة مقدراتهم المعيشية.

ولفت المصدر إلى أن المتظاهرين يطالبون بتوفير المقومات الأساسية لمعيشتهم ورفع يد المرتزقة عنها، كما يطالبون بحلّ "المجلس المحلي" الذي يصفونه بالفاسد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، حيث خرجت مظاهرة مماثلة في مركز مقاطعة كري سبي في ١٤ من الشهر الحالي، دون تحقيق مطالبهم حتى اللحظة.

(د)

ANHA