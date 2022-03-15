تحالف ندى يبحث وضع استراتيجية موحدة للدفاع عن النساء

تحت عنوان "بالوحدة النسائية سنحقق المساواة والديمقراطية الحقيقية"، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظم تحالف ندى (التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) أول ندوة رقمية له على منصة زوم.

شاركت في الندوة كل من الباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة ومنسقة البحوث والدراسات بمركز الجندر للبحوث والتدريب نعمت كوكو من السودان، والصحفية والناشطة النسوية ولاء أبو ستيت من مصر، وعضوة لجنة المرأة والأمن والسلام بالاتحاد الأفريقي سلوى قيقة من تونس، نائبة رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية اكتمال محمد من فلسطين، والبرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطية ديلان تاش دمير من تركيا.

المعوقات التي تواجه النساء في كل بلد

أديرت الندوة عبر تطبيق زوم من قبل الصحفية اللبنانية كاورلين بزّي، وسلطت الضوء في البداية على المؤتمر النسائي الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في مدينة آمد بشمال كردستان في عام 2013.

كما تحدثت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطية من تركيا، ديلان تاش دمير عن هذا المؤتمر، وقالت: "عُقِدَ المؤتمر الأول بانضمام250 ممثلة من 23 دولة، حيث استمر لمدة 5 أيام وتم مناقشة وضع المرأة في الشرق الأوسط فيه، كما ناقشت المشاركات المعوقات التي تواجه النساء في كل بلد، وكيف تساعد النساء بعضهن البعض لمواجهة هذه العقبات".

مؤكدة أن ما ميز هذا المؤتمر هو اجتماع نساء الشرق الأوسط لأول مرة معاً، كون الشرق الأوسط ساحة للصراعات والحروب التي توثر بالدرجة الأولى على المرأة، وتفرض فيه الذهنية السلطوية على النساء وتتعرضن للاضطهاد.

موضحة أن المشاركات في المؤتمر الأول حددن مبادئ خاصة بهن للعمل وفقه.

إنتاجات الحروب وتأثيرها على المرأة

فيما تحدثت الصحفية والناشطة النسوية من مصر ولاء أبو ستيت، عن أبرز محطات المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في عام 2021، وقالت: "إن المؤتمر الثاني كان له ملامح جيدة وهذا التحالف الآن هو نتاج أفكار هذا المؤتمر، الذي عقد بنفس هذا الشعار (بالوحدة النسائية سنحقق المساواة والديمقراطية الحقيقية)".

مبيّنة أن المؤتمر النسائي الثاني ضم "مشاركة رائعة من قبل النساء اللواتي تحدثن عن الأوضاع التي تشهدها المرأة في دولهن، في ظل الأزمات تعانيها النساء في حالة الحروب والأزمات وأوضاع موروثة اقتصادياً واجتماعياً".

لافتة الانتباه إلى فكرتهن كانت "النقاش على ما أنتجته الحروب وتأثيرها على المرأة وكيف استطاعت أن تحدث حالة ردع لتنظيم داعش وترفع صوتها".

تحالف ندى يحمي حقوق النساء في ظل أزمات الشرق الأوسط

أما الباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة ومنسقة البحوث والدراسات بمركز الجندر للبحوث والتدريب، نعمت كوكو، تحدثت عن ولادة تحالف ندى كما قامت بتعريفه، وباركت في حديثها اليوم العالمي للمرأة على كافة النساء.

وقالت إن تحالف ندى "ظهر نتيجة الظروف الصعبة التي تواجهها المنطقة والتي لها تبعاتها على المرأة"، مشيرة إلى أنه "من مؤشرات قوة وصمود المرأة وقدرتها على الاستمرار والنضال"، وأن شعاره الأساس هو الديمقراطية.

موضحة أن تحالف ندى هو التحالف الذي يلتف حوله النساء في الشرق الأوسط ويمكن من خلال فرض أجندة المرأة وحقوقها وتطلعاتها في ظل التغيرات الكبيرة التي تمر بها المنطقة، فهناك حراك كبير من أجل توسيع الديمقراطية".

نعمت كوكو لفتت الانتباه إلى ما يميز تحالف ندى، وقالت إنه "يركز على الديمقراطية، وأن وجود ديمقراطية دون حريات لا يمكن تحويل قضية المرأة إلى قضية اجتماعية ولا الاستمرار فيها، كما لا يمكن تحقيق ما نسعى إليه، لذلك اخترنا الديمقراطية كقضية مركزية لتحويل دولنا إلى دول ديمقراطية ولتطوير المجتمعات المحلية والفكر، لنستطيع تحقيق أهدافنا".

قضية النساء واحدة وبوحدتهن يمكن الضغط على الحكومات وحماية الكادحات

أما نائبة رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اكتمال محمد، من فلسطين تحدثت عن أهم معايير ومبادئ التحالف، وقالت: "هو توحيد الصميم، ولأن ما يواجه المرأة من مخاطر في ظل الحروب والنزعات المتكررة في أنحاء العالم بأشكاله والعالم العربي خاصة، فإننا في هذا التحالف نحاول أن نبني استراتيجية ورؤية خاصة بالمرأة للدفاع عن حقوق النساء الكادحات اللواتي يتعرضن للاضطهاد، والوقوف بجانبهن".

مشددة على ضرورة وحدة النساء، وقالت: "يجب أن نتحد لكي نبني وندافع عن العدالة، والمرأة، وخاصة ما بعد كورونا والحروب التي تشهدها المنطقة، فأكثر المتضررين من الحرب هي المرأة الفلسطينية، الآن المرأة هي التي تتحمل العبء الأكبر، لذلك نحن النساء قضيتنا واحدة ويجب أن نصل إلى أكثر عدد من النساء عن طريق هذا التحالف، وبوحدتنا نستطيع الضغط على الحكومات وحماية النساء من الاضطهاد".

مصير المعتقلات في السجون التركية "من أولوياتنا"

استمرت النقاشات بين المشاركات في الندوة الرقمية حول كيفية توطيد العلاقات والتنسيق بين التحالف والجمعيات النسائية الأخرى، وكيفية تطوير هذا التنسيق والتعريف بالتحالف، موضحات أنهن يهدفن إلى تشكيل نواة حقيقية لنضال المرأة وتحويل تحالف ندى إلى حركة اجتماعية لأن قضية المرأة مرتبطة بقضية المجتمع.

مجدداً تحدثت ديلان تاش دمير خلال الندوة، وهذه المرة عن مصير المعتقلات في السجون التركية، وقالت: "إن من أولويات الحركات النسائية في باكور كردستان هو موضوع المُعتَقَلَات، لأن أعدادهن في ازدياد من قبل فاشية العدالة والتنمية"، مؤكدة أنهن يناضلن من أجل وضع حد لهذا الاضطهاد الذي تمارسه العدالة والتنمية.

كما لفتت الانتباه إلى أن أغلب النساء من باكور وتركيا من اللواتي شاركن في المؤتمر النسائي الأول، هن الآن في السجون، "لذلك فموضوعهن هو من أولوياتنا، ومن ضمنهن أيسل تورغوك التي لا يزال وضعها في خطر".

لتختتم الندوة الرقمية بالنقاش على الخطط المستقبلية لتحالف ندى، فيما أوضحت المشاركات أن التحالف يهدف إلى تشكيل رئاسة له ولجانه وهيئاته الداخلية، وبناء خطط استراتيجية حول كيفية ترجمة وتحويل أهداف التحالف والقضايا التي يتبناها إلى برنامج عملي على المستويات الوطنية.

ويشار إلى أن تحالف ندى (التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) تم الإعلان عنه في المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي انعقد في 30-31 تموز/ يوليو 2021.

(م ح/ س ر)

ANHA