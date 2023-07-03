طفلة أخرى تُدفع نحو الموت

أفادت مصادر من مدينة عفرين المحتلة؛ بأن طفلة تبلغ من العمر (16 عاماً)، لفظت أنفاسها الأخيرة في إحدى المشافي بالمدينة المحتلة، أمس 2 تموز.

وفقاً للمصادر نفسها، فإن الطفلة قد أقدمت على الانتحار، في منزلها الكائن في حي الأشرفية بمركز مدينة عفرين، ليتم إسعافها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتفارق الحياة في المشفى.

فيما لم تكشف المصادر الأسباب التي دفعتها للإقدام على الانتحار.

وتحوّلت المناطق المحتلة تركيّاً إلى بؤر لجرائم القتل والاغتصاب والاختطاف التي تُرتكب بحق أهالي هذه المناطق وخاصة النساء منهم، فقد ارتكب الاحتلال ومرتزقته 12 جريمة قتل، بينها امرأتان، خلال 6 أشهر في عفرين وحدها، و173 جريمة اختطاف، بينها 20 امرأة، حسب ما أكدته منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا.

كما ارتكب الاحتلال ومرتزقته 3 جرائم اغتصاب بحق 3 طفلات، يبلغن من العمر (10 عاماً) و(13 عاماً) و(14 عاماً)، في غضون أقل من شهرين.

(آ ر/ س ر)

ANHA