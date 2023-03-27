طالبان تعتقل النساء على خلفية خروجهن في مظاهرات

نظمت مجموعة من النساء الأحد (26 آذار)، مظاهرة في العاصمة الأفغانية كابول، احتجاجاً على القيود التي تفرضها طالبان بحقهن.

وحسب ما نقلته وكالة أنباء المرأة (NUJINHA)، عن تقارير، فقد نقلت طالبان، عدد من المعتقلات وهن "فاطمة محمدي وملالي هاشمي ورقية ساعي وياقوت ماندجار"، إلى منطقة أمنية في كابول.

وأثار اعتقال هؤلاء النساء ردود فعل عديدة، بما في ذلك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، الذي طالب بضرورة إطلاق سراح هؤلاء النساء على الفور دون قيد أو شرط.

كما نشرت عدد من النساء والناشطات في مجال حقوق المرأة، صور لنساء اعتقلتهن طالبان، واستنكرن انتهاكات طالبان، وطالبن بالإفراج عنهن.

كذلك، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إنه وعلى الرغم من مرور عام على حظر تعليم الفتيات فإن "طالبان ما زالت تهاجم حق الفتيات في التعليم"، ووصفت المنظمة في بيان لها بأن طالبان "نظام معادٍ للنساء، والذي جعل من أفغانستان المكان الوحيد الذي تُحرم فيه الفتيات من حق الذهاب إلى المدرسة".

ودعت طالبان إلى إلغاء "قراراتها المعادية للمرأة" على الفور، وإعادة فتح مدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء، ووقف "مهاجمة مستقبل الفتيات والنساء في البلاد".

(ي م)