طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تقصف خانسور في شنكال - تم التحديث استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركية عربة في ناحية خانسور في قضاء شنكال، وفق وكالة روج نيوز. كردستان 07 كانون الأول 2021, الثلاثاء - 13:25 2021-12-07T13:25:00 مركز الأخبار ووفقاً لمراسل وكالة روج نيوز فإن السيارة المُستهدفة كان فيها اطفال. (م) إقرأ أيضاً محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقائه راجع محامو القائد عبد الله أوجلان النيابة العامة ف... قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في 2015 كشفت قوات الدفاع الشعبي (HPG) سجل اثنين م... وطني: حزب العمال الكردستاني أوصل القضية الكردية إلى العالمية قالت الشخصية الوطنية، عبد الباقي علي، إن حزب العما...