طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تقصف خانسور في شنكال -  تم التحديث

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركية عربة في ناحية خانسور في قضاء شنكال، وفق وكالة روج نيوز.
كردستان 2021-12-07T13:25:00 مركز الأخبار

ووفقاً لمراسل وكالة روج نيوز فإن السيارة المُستهدفة كان فيها اطفال.

(م)

 


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