طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تقصف خانسور في شنكال - تم التحديث استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركية عربة في ناحية خانسور في قضاء شنكال، وفق وكالة روج نيوز.