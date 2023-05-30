طائرات مُسيّرة تقصف ضواحي موسكو

أفاد سكان في العاصمة الروسية، بسماع دوي انفجارات، وأكد سيرغي سوبيانين، عمدة موسكو، استهداف المدينة بطائرات مسيّرة.

وقال سوبيانين عبر موقع تليغرام: "الهجوم تسبّب بأضرار طفيفة في عدة بنايات، ولم يتسبب بإصابات"، ولم يخض في التفاصيل.

من جانبه، قال أندريه فوروبيوف، حاكم مقاطعة موسكو، إن عدة طائرات مسيّرة "تم إسقاطها فور اقترابها من موسكو".

وحسب المعلومات الأولية التي نقلتها شبكة روسيا اليوم، إنه "تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار من قبل الدفاعات الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة، في منطقة نيو موسكو (موسكو الجديدة)، وفي منطقة روبليوفكا".

وتابعت أن "3 مسيّرات استهدفت مبانٍ سكنية متعددة الطوابق في شارع "لينينسكي بروسبكت" وشارع "بروفسويوزنايا" وشارع "أطلسوفا".

وقالت خدمة الطوارئ في موسكو، إن مسيّرات استهدفت مبنيين سكنيين في موسكو: أحدهما في شارع 98 بروسويوزنايا، وخلفت مسيّرة أخرى أضراراً في واجهة مبنى آخر في شارع أطلسوفا في نيو موسكو، دون وقوع إصابات.

ولم يصدر تعليق من أوكرانيا على الهجوم حتى الآن.

ويعد هذا ثاني هجوم معلن يستهدف موسكو بعدما أعلنت السلطات الروسية إن طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين أوائل هذا الشهر، فيما وصفت بأنها محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

من جانبها، شنت روسيا هجوماً على العاصمة الأوكرانية، كييف قبل فجر الثلاثاء، حيث سمع دوي انفجارات بالتزامن مع تصدي الدفاع الجوي الأوكراني لثالث هجوم جوي روسي على العاصمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت بيانات أولية أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيّرة من طراز (شاهد) في المجال الجوي لكييف"، وفقاً للإدارة الإقليمية العسكرية للعاصمة كييف.

(د ع)