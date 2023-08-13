سلسلة جرائم اغتصاب بحق النساء في جرابلس وعفرين المحتلتين

تشهد مقاطعة عفرين والمناطق المحتلة الأخرى حالة من انعدام الأمن، وسط استمرار جرائم بحق الأهالي لترهيبهم وإخراجهم من مناطقهم لتغيير ديمغرافيتها.

أفادت مصادر باغتصاب 3 معلمات في إحدى مدارس جرابلس المحتلة، بريف حلب الشرقي، من قبل مسؤولين أتراك في وزارة التعليم ومتزعمي المجموعات المرتزقة، ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى حول الجريمة.

وحسب مصدر من ناحية جندريسة في مقاطعة عفرين المحتلة، فقد هدد متزعم مرتزقة "جيش الشرقية"، نعمان سلوم المطر، المواطن عثمان خورشيد من أهالي ناحية جندريسة، باغتصاب بناته أمام عينيه إذا لم يدفع له إتاوة موسم الزيتون المفروضة عليه المقدرة بثلاثة آلاف دولار أميركي.

وأضاف المصدر أن المرتزق (نعمان سلوم المطر)، أعطى المواطن (عثمان خورشيد) مهلة أسبوع لتأمين المبلغ.

وأشار إلى أن المرتزقة منعوا المواطن عثمان من الخروج من الناحية والذهاب إلى مدينة عفرين.

وكانت مصادر قد أفادت لوكالتنا أمس بأن عضو ما يسمى "المجلس المحلي" في ناحية جندريسة، زكريا بستاني وابنه، نصر بستاني أقدما على اغتصاب طفلة (14 عاماً) بعد اختطافها من منزلها تحت تهدد ذويها بالقتل.

كما أفادت مصادر بأن متزعم مرتزقة "الشرطة العسكرية"، أحمد جمال كبصو، حوّل مخيم ما يسمى "المنتدى السوري" الواقع قرب شارع الفيلات في مركز مدينة عفرين إلى مركز للدعارة وتعاطي المخدرات وترويجها، وأن المرتزقة يختطفون النساء من مدينتي الباب وإدلب ويجبرونهن على العمل في الدعارة في المخيم.

(ف)

ANHA