روج نيوز: طائرات الاحتلال التركي تستهدف قرية سيه كريه في ناحية آميديه بباشور

قالت الوكالة إن "الطائرات الحربية التركية أقدمت مساء أمس، على قصف محيط قرية سيه كريه الواقعة في منطقة نهيلا في ناحية آميديه" التابعة لمحافظة دهوك في باشور (جنوب كردستان).

ونقلت عن مصادر من المنطقة، أن "الهجوم وقع في ساعات الليل" فيما لم تحصل الوكالة على أي معلومات حول الأضرار الناجمة عن القصف التركي.

وبحسب ما نوهت إليه الوكالة فإن الطائرات الحربية التركية تقصف قرية سيه كريه كثيراً في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن دولة الاحتلال قد صعدت هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان، خلال آخر عامين، هادفة بذلك إلى تطبيق ما يسمى "الميثاق الملي" والعثمانية الجديدة في هذه المناطق عبر إبادة شعوبها.

(س ر)