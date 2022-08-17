قوات سوريا الديمقراطية تكشف هوية 5 من مقاتليها استشهدوا في ريف عامودا

واصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً كشفت فيه هوية 5 من مقاتليها استشهدوا يوم أمس جراء هجوم للاحتلال التركي في ريف ناحية عامودا.

وجاء في نص البيان:

"تواصل قوّات الاحتلال التُّركيّ ومرتزقتها اعتداءاتها وهجماتها على مختلف مناطق شمال وشرق سوريّا، عبر استهداف التجمعات البشرية ومراكز الخدمات المدنيّة والمؤسَّسات والمنشآت الحيويّة، مُستخدِمَةً كافَّة صنوف الأسلحة الثَّقيلة، بما فيها المدافع والدبّابات والصَّواريخ، إضافة إلى الطائرات المُسيَّرة.

إنَّ الاحتلال التُّركيّ، ومن خلال هذا التَّصعيد المستمرّ، يحاول ضرب الأمن وزعزعة الاستقرار في مناطقنا، وإرهاب السكان عبر التهديد المستمر.

إلا أنَّ مقاتلينا، وعلى جميع الجبهات، أبدوا مقاومة تاريخيّة ضُدَّ الاحتلال ومرتزقته، وسطَّروا بدمائهم الطاهرة أسطع الآيات في التصدّي لهجماته.

وفي هذا الإطار، ارتقى يوم أمس، الثُّلاثاء، خمسة من مقاتلي واجب الدفاع الذاتي شهداء في استهداف لطائرة مُسيَّرة للاحتلال التُّركيّ على إحدى النقاط في منطقة عامودا، وذلك بعد مسيرة نضاليّة طويلة لهم في مقارعة الإرهاب والاحتلال التُّركيّ ومرتزقته.

والشُّهداء هم كُلٌّ من: “1 – شورش درباسيّة، 2 – دمهات عامودا، 3 – باران عامودا، 4 – روني جان، 5 – باز عامودا”.

نعزّي أنفسنا وعوائل الشُّهداء الخمسة، وجميع أبناء شعبنا، ونُجدِّدَ العهدَ لهم بالانتقام لدماء الطاهرة، والمُضيِّ على دربهم حتّى تحقيق أحلامهم وأمانيهم التي طالما ضحّوا بأنفسهم في سبيلها.

وفيما يلي سِجِلُّ الشُّهداء:



الاسم الحركيّ: باران عامودا

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: أحمد مُحمَّد قافور

اسم الأم: قدرية

اسم الأب: مُحمَّد

مكان وتاريخ الولادة: عامودا – قرية توبز/ 2004

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا – قرية سنجق سعدون بتاريخ 16 أغسطس/ آب 2022

الاسم الحركيّ: دمهات عامودا

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: سعد ريزان خليل

اسم الأم: سعاد

اسم الأب: ريزان

مكان وتاريخ الولادة: عامودا – قرية أحنيه/ 2002

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا – قرية سنجق سعدون بتاريخ 16 أغسطس/ آب 2022

الاسم الحركيّ: شورش درباسيّة

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: ماهر راكان المخلف

اسم الأم: زهرة

اسم الأب: راكان

مكان وتاريخ الولادة: قامشلو – قرية سليمى/ 2003

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا – قرية سنجق سعدون بتاريخ 16 أغسطس/ آب 2022

الاسم الحركيّ: روني جان

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: محمود أحمد مسلط

اسم الأم: ثريّا

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الولادة: عامودا/ 2000

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا – قرية سنجق سعدون بتاريخ 16 أغسطس/ آب 2022

الاسم الحركيّ: باز عامودا

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: وليد حميد حمي

اسم الأم: عالية

اسم الأب: حميد

مكان وتاريخ الولادة: عامودا/ 1999

مكان وتاريخ الاستشهاد: عامودا – قرية سنجق سعدون بتاريخ 16 أغسطس/ آب 2022"