قوات سوريا الديمقراطية تكشف عن سجلات شهداء قصف الاحتلال لمخيم الهول وزركان

اصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجلات كوكبة من الشهداء اللذين ارتقوا في هجمات الاحتلال التركي.

هذا وكانت طائرات الاحتلال التركي قد استهدفت بتاريخ 23 نقطة لقوات الحماية لمخيم الهول الذي يحاوي الالاف من عناصر وافراد عوائل داعش، في محاولة لمساعدتهم على الفرار.

قوات سوريا الديمقراطية اعلنت إن القصف اسفر عن استشهاد 8 مقاتلين وكشفت سجلاتهم، في حين أعلنت عن سجل مقاتل أخر استشهد في ناحية زركان.

وخلال البيان قالت القوات إن الاحتلال التركي يستمر بشن هجماته الوحشية على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، مستهدفاً المدنيين والمؤسسات الخدمية وآبار النفط والغاز.

وتابعت "يحاول الاحتلال التركي إعادة إحياء تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث يأتي القصف بالطائرات الحربية على قواتنا المكلفة بحماية مخيم الهول الذي يأوي فيه الآلاف من عناصر وعوائل تنظيم “داعش” إثبات كامل وواضح على العلاقة بين تركيا والتنظيم الإرهابي.

ارتقى ثمانية من رفاقنا المقاتلين شهداء في قصف بالطيران الحربي على مخيم الهول، وهم كل من: “1 – لورنس مثلوثة/ حسين أحمد داود، 2 – عكيد تل براك/ خليل علي الحميد الجليب، 3 – يعقوب حسكة/ سيف الدين محمد السليمان، 4 – جوان هول/ عبد الجليل بهى المحمد، 5 – مراد العكيدي/ عطية عويد الدواس، 6 – سوار غسان/ فهد راجد الهدمول، 7 – أنس قامشلو/ ماهر حواس المحسن، 8 – علي شير/ نواف فواز الخليل”. كما استشهد المقاتل “دمهات زركان/ محمد علي حسين” في زركان.

إننا إذ نعزي أنفسنا وذوي شهدائنا وجميع عوائل الشهداء، نتعهد بتصعيد المقاومة ضد المحتل، والانتقام لجميع شهدائنا".

وسجلات الشهداء بحسب البيان :"

1 – الاسم الحركي: لورنس مثلوثة

الاسم الحقيقي والنسبة: حسين أحمد داود

اسم الأم: غزالة

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الولادة: تل حميس/ 1990

مكان وتاريخ الاستشهاد: مخيم الهول بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

2 – الاسم الحركي: عكيد تل براك

الاسم الحقيقي والنسبة: خليل علي الحميد الجليب

اسم الأم: صباح

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة/ 2004

مكان وتاريخ الاستشهاد: مخيم الهول بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

3 – الاسم الحركي: يعقوب حسكة

الاسم الحقيقي والنسبة: سيف الدين محمد

اسم الأم: هلوة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة/ 1986

مكان وتاريخ الاستشهاد: مخيم الهول بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

4 – الاسم الحركي: جوان هول

الاسم الحقيقي والنسبة: عبد الجليل بهى المحمد

اسم الأم: ملكة

اسم الأب: بهى

مكان وتاريخ الولادة: الهول/ 2002

كان وتاريخ الاستشهاد: مخيم الهول بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

5 – الاسم الحركي: مراد العكيدي

الاسم الحقيقي والنسبة: عطية عويد الدواس

اسم الأم: ردة

اسم الأب: عويد

مكان وتاريخ الولادة: الدشيشة/ 1985

مكان وتاريخ الاستشهاد: مخيم الهول بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

6 – الاسم الحركي: سوار غسان

الاسم الحقيقي والنسبة: فهد راجد الهدمول

اسم الأم: ترفة

اسم الأب: راجد

مكان وتاريخ الولادة: تل حميس/ 2001

مكان وتاريخ الاستشهاد: مخيم الهول بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

7 – الاسم الحركي: أنس قامشلو

الاسم الحقيقي والنسبة: ماهر حواس المحسن

اسم الأم: عمشة

اسم الأب: حواس

مكان وتاريخ الولادة: قامشلو/ 1994

مكان وتاريخ الاستشهاد: مخيم الهول بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

8 – الاسم الحركي: علي شير

الاسم الحقيقي والنسبة: نواف فواز الخليل

اسم الأم: عزيزة

اسم الأب: فواز

مكان وتاريخ الولادة: تل براك/ 2000

مكان وتاريخ الاستشهاد: مخيم الهول بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

9 – الاسم الحركي: دمهات زركان

الاسم الحقيقي والنسبة: محمد علي حسين

اسم الأم: أميرة

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الولادة: مركدة/ 2003

مكان وتاريخ الاستشهاد: زركان بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022

(سـ)