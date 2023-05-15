قوات سوريا الديمقراطية تعلن القبض على متزعم لداعش في ريف الحسكة

وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطي أن الوحدات الخاصة لقواتها نفذت عملية أمنية، في بلدة الدّشيشة بريف الحسكة الجنوبيّ، تمكَّنت خلالها من تفكيك خليّة لمرتزقة داعش.

وأفاد أن العمليّة تَمَّت بدَعمٍ من قوّات التَّحالف الدّوليّ عبر المراقبة الجوّيّة وإسناد برّيّ، تمكنت خلالها الوحدات من القبض على "متزعّمٍ لخليّة إرهابيّة تتبع لمرتزقة داعش، وآخر مُشتَبَهٍ به كان برفقته.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية أن "المتزعّم الإرهابيّ كان ينشط في تنفيذ الهجمات الإرهابيّة ضُدَّ قوّاتنا العسكريّة والأمنيّة والمدنيّين ويشكّل خطراً يُهدّد أمن واستقرار المنطقة، كما كان يُسهّل تنقّل الخلايا الإرهابيّة ومسؤولاً عن نشاطها جنوب الحسكة وشمال دير الزور.

وأثناء إلقاء القبض عليه، عثَرَت وحداتنا، أثناء تفتيش المنزل المتواجد فيه، على أسلحة ومُعِدّات تقنيّة ووثائق تُثبت ارتباطه بتنظيم “داعش” الإرهابيّ".

(ك)