قوات حكومة دمشق تستولي على كميات من المساعدات وتفرض إتاوات على سائقي الشاحنات

عبرت اليوم، قافلة مؤلفة من 30 شاحنة، معبر التايهة الفاصل بين مناطق الإدارة الذاتية، ومناطق حكومة دمشق، متجهة صوب حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، والشهباء، بعد عرقلة عبورها لأيام ومنع مرورها.

وضمت القافلة المساعدات المقدمة من أهالي السليمانية في باشور (جنوب كردستان) في إطار حملة نواسيكم، وحملة هانا، ومن أهالي مقاطعة كوباني، ضمن حملة "معاً لأجل الإنسانية".

مصادر خاصة لوكالتنا، نقلت أن حواجز قوات حكومة دمشق الواقعة على الطريق بعد معبر التايهة، فرضت إتاوات مالية على سائقي الشاحنات ضمن القافلة، مقابل السماح بمرورهم.

المصادر أكدت أن قوات حكومة دمشق استولت أيضاً على "كميات من المساعدات المخصصة للمتضررين، وأخذتها من الشاحنات وتضمنت مواد غذائية وأغطية وإسفنجات وكميات من الملابس وغيرها..."

وفي وقت سابق أيضاً استولت حواجز حكومة دمشق على أكثر من نصف المساعدات التي قدمتها الإدارة الذاتية للمناطق المنكوبة في حلب والشهباء، وعرقلت مرور المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الكردي للمناطق المنكوبة واشترطت الحصول على نصفها.

(سـ)