قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل ثلاثة مقاتلين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كشف فيه سجل ثلاثة شهداء، وجاء فيه:

"استشهد في 5 أيار 2023 رفاق دربنا بوطان وباور وجان شير خلال هجمات جيش الاحتلال التركي على منحدرات ورخله في آفاشين، وإن رفاق دربنا الذين كانوا يقاومون هجمات الاحتلال على منطقتي زاب وآفاشين بشجاعة وتصميم كبيرين منذ العام 2021، انضموا إلى قافلة الشهداء كحلقة أخيرة للمقاومة الأسطورية، ولقد عززوا نضالهم في كل يوم، ليكونوا جديرين بالمقاومة التاريخية لقائدنا ضمن النظام المستبد وتعذيب إمرالي، وليكونوا جديرين بخط انتصار شهدائنا، وبهذه الصفات التي يتحلون بها، سيتولون قيادتنا على الدوام.

وأصبح رفاق دربنا بوطان وباور وجان شير قادة الملحمة الثورية لصقور زاغروس من خلال المسيرة البطولية على خط الروح الفدائية، وإننا بدورنا، نتقدم بالعزاء لأبناء شعبنا الوطني في كردستان، وفي مقدمتهم العوائل الأعزاء لكل من رفاق دربنا بوطان وباور وجان شير.

المعلومات التفصيلية حول سجل رفاق دربنا الشهداء هي كالتالي:

الاسم الحركي: بوطان زاغروس

الاسم والكنية: عادل علي

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم والأب: أمينة – علي

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 أيار 2023آفاشين

الاسم الحركي: باور ظاظا

الاسم والكنية: أحمد إيلهان

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم والأب: صفية – شمس الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 أيار 2023آفاشين

الاسم الحركي: جان شير آدار

الاسم والكنية: باسل أحمد

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم والأب: عروس – بوزان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 5 أيار 2023 آفاشين".

(ف)