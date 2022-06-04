قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل 6 مقاتلين استشهد 5 منهم جراء الأسلحة الكيماوية

أصدر المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي‏(‏HPG‏)، اليوم السبت،‏ بياناً حول ستة مقاتلين استشهدوا في كوري جهرو في منطقة زاب، هذا نصه:

"أصبحت ساحة المقاومة كوري جهرو إحدى المناطق التي تشن دولة الاحتلال التركي هجمات عنيفة ضدها، ففي 23 من أيار حدثت اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة بين مقاتلي الكريلا وجيش الاحتلال التركي، في هذه الاشتباكات تم توجيه ضربات قوية للاحتلال وأغارت رفيقتنا روجبين بروح فدائية على قوات العدو وحاربت حتى أنفاسها الأخيرة وارتقت إلى مرتبة الشهادة، وفي 23 و25 أيار استخدم جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا وأنفاق الحرب في ساحة المقاومة في كوري جهرو، وأسفرت هذه الهجمات بالأسلحة الكيماوية عن استشهاد رفاقنا بنفش وجيا وبيريتان وروني ودوران.

رفاقنا بنفش وروجبين وجيا وبيريتان وروني ودوران والذين كان كل واحد منهم قياديين أوائل وأبناء هذا الشعب حاربوا لأيام وفي أصعب الظروف من أجل الدفاع عن كردستان وحرية الشعب الكردي وكرامته ارتقوا إلى مرتبة الشهادة، وأوضحوا أنه مهما يحدث، لن يتخلوا عن واقع المقاومة الآبوجية قط، بالتأكيد سنتوج هذا الإرث الذي بناه رفاقنا بموقفهم الأصيل بالنصر". ‏

بدايةً نعزي عوائل رفاقنا الأعزاء بنفش وروجبين وجيا وبيريتان وروني ودوران ‏ونعزي عموم شعبنا الكردستاني الوطني.

سجل الشهداء هو كالتالي:

الاسم الحركي: بنفش آغال

الاسم والكنية: كُل برين آتا

مكان الولادة: رها

اسم الأم والأب: كُل شاه ـ رشيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 23 ـ 25 أيار 2022 / زاب

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الاسم الحركي: روجبين آغري سرحد

الاسم والكنية: سارا ساغلام

مكان الولادة: آغري

اسم الأم والأب: مهريجان ـ شاكر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 23 ـ 25 أيار 2022 / زاب

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الاسم الحركي: جيا آمد

الاسم والكنية: روجدا غولر

مكان الولادة: إيله

اسم الأم والأب: فاديمه ـ عبد الرحيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 23 ـ 25 أيار 2022 / زاب

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الاسم الحركي: ‏بيريتان سنه

الاسم والكنية: ‏نيلوفر خالديان

مكان الولادة: ‏سنه

اسم الأم والأب: ‏شهلا ـ محي الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 23 ـ 25 أيار 2022 / زاب‏

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الاسم الحركي: روني باقي‏

الاسم والكنية: ‏مظلوم أوزغوج

مكان الولادة: ‏هاتاي

اسم الأم والأب: ‏توركان ـ فهمي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 23 ـ 25 أيار 2022 / زاب‏

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الاسم الحركي: ‏دوران رها

الاسم والكنية: ‏سليمان آيدو غدو

مكان الولادة: ‏رها

اسم الأم والأب: ‏آنزيلها ـ داوود

مكان وتاريخ الاستشهاد: 23 ـ 25 أيار 2022 / زاب‏