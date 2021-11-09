قوى الأمن الداخلي: استشهاد 3 مدنيين باستهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي لسيارة مدنية

أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي – شمال و شرق سوريا بياناً إلى الرأي العام حيال استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي لسيارة مدنية في مدينة قامشلو والذي أدى لاستشهاد 3 مدنيين من عائلة واحدة. وجاء في نص البيان:

"استمراراً لانتهاكات الاحتلال التركي تجاه مناطقنا، وعدم الالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، استشهد ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة وهم ( يوسف كلو - مظلوم كلو- محمد كلو ) نتيجة استهداف سيارتهم في حي الهلالية بمدينة قامشلو عصر اليوم الثلاثاء 9/11/2021 من قبل طائرة مسيرة تركية.

إننا في قوى الأمن الداخلي إذ نؤكد التزامنا التام بواجباتنا في حماية أبناء مناطقنا كافة، و الحفاظ على أمنهم، فإننا نُبين بأن على القوى الدولية تحمل التزاماتها تجاه المواثيق و المعاهدات التي كانت ضامنة فيها للحفاظ على الاستقرار لكافة مناطقنا الذي تحقق نتيجة تضحيات كبيرة قدمها أبناء شعبنا في القضاء على التنظيمات الإرهابية منوهين إلى أن هذه الانتهاكات تساعد كافة التنظيمات الإرهابية على تنظيم صفوفها و نشر الإرهاب في كافة دول العالم".

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ANHA