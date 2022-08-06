قوى الأمن الداخلي: 4 شهداء بينهم طفلان في استهداف مسيرة للاحتلال التركي سيارة في قامشلو

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي، بياناً حول انفجار، سيارة مساء اليوم في حي الصناعة بمدينة قامشلو.

ووفق ما نشره المركز "أن نتائج التحقيق الأولية التي قامت بها قواتها بخصوص الانفجار الذي حصل مساء اليوم السبت 6 أغسطس / آب الساعة السادسة وواحد وعشرين دقيقة، بحي الصناعة في مدينة قامشلو، أن طائرة مسيرة للاحتلال التركي قامت باستهداف سيارة أدى إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان كانا في مكان الاستهداف و إصابة مواطنين اثنين حالاتهم حرجة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وقال إن الاستهداف خلف أيضاً أضراراً مادية كبيرة بالسيارات المتواجدة والمحال الصناعية مشيراً إلى أن قواتهم تواصل تحقيقاتها لمعرفة هوية الشهداء.

قوى الأمن الداخلي حمّلت المجتمع الدولي الصامت تجاه جرائم الاحتلال التركي مسؤولية الانتهاكات "إن هذه الاستهدافات المتكررة للاحتلال التركي بين صفوف المدنيين ما هي إلا نتيجة للصمت الدولي حول هذه الانتهاكات التي تستهدف أمان و استقرار مناطقنا".

(سـ)