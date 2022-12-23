قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على عناصر عصابة إجرامية في قامشلو

وذكر المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي أن قواتهم تمكنت خلال عملية مداهمة خاصة "من إلقاء القبض على عدد من المجرمين الخطيرين بعد تحديد الأماكن المتوارين فيها عن الأنظار في إحدى المنازل بمدينة قامشلو".

وأفادت البيان أن المجرمين قاموا بمقاومة الدورية خلال المداهمة وأطلقوا النار من أسلحة كلاشنكوف إضافةً لإلقاء قنابل يدوية "لترد قواتنا و تشتبك معهم مما أدى لمقتل أحد المجرمين و إلقاء القبض على 6 منهم بينهم امرأة، فيما تمكن أربعة منهم من الهروب، حيث تقوم قواتنا بملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم، و قد أصيب ثلاثة من أعضاء قواتنا بإصابات مختلفة أثناء الاشتباك.

كما ألقت قوى الأمن القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يساعدون المجرمين على التخفي و ممانعة قواتنا من توقيفهم.

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن المجرمين المذكورين مطلوبين في قضايا جنائية مختلفة، منها التشليح و المخدرات والسرقة.

ANHA