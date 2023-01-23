قوى الأمن الداخلي تكشف نتائج التحقيقات الأولية في حادثة انهيار مبنى حي الشيخ مقصود

أصدرت قوى الأمن الداخلي في حلب بياناً كتابياً وصلت وكالتنا نسخة منه، أوضحت فيه ما وصلت إليه التحقيقات الأولية حول سبب انهيار المبنى في حي الشيخ مقصود.

وبدأ البيان بالإشارة إلى أن دوريات قوى الأمن الداخلي توجهت فجر يوم الأحد 22 كانون الثاني وبالتحديد في الساعة الثانية والنص فجراً، إلى مكان الحادث بعد ورود بلاغ مفاده سقوط مبنى مؤلف من خمسة طوابق تقطنه سبع عائلات أغلبهم من مهجري عفرين.

وتابع بأن قوى الأمن الداخلي بكافة أقسامها دخلت في حالة استنفار كامل لمساندة فرق الإنقاذ من أجل انتشال المدنيين من تحت الأنقاض إلى جانب إسعاف الجرحى.

كما ذكر البيان الحصيلة النهائية للخسائر البشرية التي خلفها انهيار المبنى والذي أدى إلى (16)ضحية وجريحين حالتهما الصحية مستقرة حتى الآن.

قوى الأمن الداخلي كشفت عن نتائج التحقيقات الأولية، ووفق البيان فإنه " 1 – بشكل عام تعرض الحي أثناء الحرب إلى قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والطيران مما أدى إلى تصدع الأبنية في الحي، 2- هذه التصدعات أدت إلى وجود تسريب للمياه عبر أساسات المبنى مما أدى إلى سقوطه بشكل مفاجئ".

قوى الأمن الداخلي وفي ختام بيانها أكدت أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

(م ع/سـ)

ANHA