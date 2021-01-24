قوى الأمن الداخلي تكشف عن استشهاد عضو لها في بلدة الكرامة

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم بيانًا، أعلن من خلاله استشهاد عضو من قواتهم في بلدة الكرامة، شرق مدينة الرقة، وذلك يوم الخميس21 كانون الثاني الجاري.

البيان أشار إلى أنه استشهد وهو على رأس عمله في حفظ الأمن وحماية الأهالي بعد استهدفه "من قبل جهات إرهابية معادية".

فيما عاهدت قوى الأمن الداخلي خلال البيان على المضي في درب الشهداء، ومواصلة القضاء على فلول الإرهاب وخلاياه.

وسجل الشهيد بحسب البيان هو:

الاسم والكنية: خالد الكرَّاد

اسم الأب: حسن

اسم الأم: قطنة

محل وتاريخ الانتساب: الكرامة 5/9/2017

محل وتاريخ الاستشهاد: الكرامة 21/1/2021

(سـ)