قوى الأمن الداخلي تضبط مواد مسروقة وقنابل وألغاماً في منازل مجرمين خطرين بقامشلو

بتاريخ 22 كانون الأول الجاري، نفذت قوى العمليات في قوى الأمن الداخلي، عمليات مداهمة لأماكن اختباء مجرمين خطرين مطلوبين للعدالة.

وخلال المداهمة نتج اشتباك بين القوى والمجرمين أدى إلى مقتل أحدهم وإلقاء القبض على 6 آخرين وتمكن 4 منهم من الفرار، بحسب ما نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا .

وخلال عملية الملاحقة، ومداهمة منازلهم عثرت قوى الأمن الداخلي اليوم الأحد 25 كانون الأول على كميات كبيرة من المواد المسروقة إضافة لضبط أسلحة وعدد من القنابل اليدوية وألغام معدة للتفجير.

قوى الأمن الداخلي ومع نشرها للخبر، قالت :"إن المواد المضبوطة تؤكد مدى خطورة المجرمين المطلوبين الفارين، وضلوعهم في أعمال خيانة وجرائم جنائية تهدف لضرب الأمن و الاستقرار، و عليه لن تتوقف قواتنا عن ملاحقتهم حتى إلقاء القبض عليهم و تقديمهم للعدالة".

(سـ)

ANHA