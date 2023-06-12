قتلوها ثم نهبوا منزلها وأحرقوه لإخفاء جريمتهم

افاد مصدر من داخل المنطقة لوكالتنا، بأن: "عوفة شيخ أحمد"، من أهالي قرية الشيخ بناحية راجو وتبلغ من العمر نحو (40 عاماً)، تعرضت للقتل بآلة حادة، على يد مرتزقة الاحتلال التركي.

ووفقاً للمصدر، فإن عوفة التي كانت تقيم عند دوار معراته في مركز مدينة عفرين المحتلة، قد تعرضت للقتل من قبل مرتزقة الاحتلال التركي الذين أقدموا فيما بعد على نهب منزلها وإحراقه لإخفاء معالم الجريمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، بأن امرأة كردية تدعى "قدرية علي بنت إبراهيم (70 عاماً)، من أهالي كوباكه، فقدت حياتها أمام "مقر أمنيات" التابع لمرتزقة "السلطان محمد الفاتح" التابع لدولة الاحتلال التركي، في حي معراته بمركز مدينة عفرين المحتلة.

(ي م)

ANHA