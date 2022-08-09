قسد تتوعد بالانتقام وتعلن استشهاد 4 مقاتلين في هجوم لمسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي

وجاء في بيان نشره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قبل قليل " اليوم، الثّلاثاء، وبحدود السّاعة 13.30، وحينما كانت مجموعة من قوّات الحماية الذّاتيّة على رأس عملها؛ تَمَّ استهدافها من قبل طائرة مُسيَّرة “درون” تابعة للاحتلال التُّركيّ، وأسفرت عن ارتقاء أربعة من مقاتلينا شُهداءَ، وجرح ثلاثة آخرين.

وفي وقت لاحق سنعلن عن أسماء الشُّهداء.

لقد صَعَّدَ جيش الاحتلال التُّركيّ في الآونة الأخيرة من هجماته ضُدَّ المدنيّين، محاولاً نشر الخوف والفزع وعدم الاستقرار بين صفوف شعبنا.

ونحن في قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، نؤكِّدُ مَرَّةً أخرى، بأنَّنا سنحمي شعبنا ومكتسباته التي حقَّقها بالعرق والدّم، ومهما كانت الظروف والشُّروط وأكلافها، وأنَّنا سننتقم لشُهدائنا من المحتلِّين".

(م)