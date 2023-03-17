قسد تكشف هوية 9 مقاتلين استشهدوا جراء سقوط مروحيتين في باشور كردستان

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً كشفت فيه هوية هوية 9 من مقاتليها استشهدوا جراء سقوط مروحيتين تقلانهم إلى باشور (جنوب) كردستان.

وجاء في مستهل البيان:

"قدمت قواتنا، قوّات سوريا الديمقراطية خلال كفاحها المستمر لحماية كافة مكوّنات وشعوب شمال وشرق سوريا المئات من قوافل الشهداء العظماء، وها هي اليوم، قافلة أخرى من الشهداء تمضي نحو مسيرة الخلود، قوامها تسعة أبطال ساروا على درب الحرية دون تردد متمسكين دوماً بالقيم والثوابت التي لطالما كانت ثمنها التضحية ونكران الذات".

وأضاف: "خـلال تـنقل قوّة من وحدات مكافحة الإرهاب YAT فـي طـریـقھم إلـى مـدیـنة السـلیمانـیة مـساء ١٥ آذار ٢٠٢٣، سـقطت حوامتين كـانـت تـقلھم نـتیجة لـظروف الـطقس السـیئ، وأدى ذلـك إلـى اسـتشھاد تـسعة مـن مـقاتـلینا بـقیادة قـائـد قـوات مـكافـحة الإرھـاب شـرفـان كوباني".

قوات سوريا الديمقراطية توجهت في ختام بيانها بالعزاء لذوي الشهداء وعموم شعب المنطقة، كما عاهدت "بالمضي على خطاهم العظيمة والوفاء لتضحياتهم حتى الوصول إلى الأهداف التي استشهدوا من أجلهاط.

سجلات الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: شرفان كوباني

الاسم الحقيقي: عبدو أحمد عبدي

تاريخ الانضمام: كوباني ٢٠١١

مكان وتاريخ الاستشهاد: جنوب كردستان – ١٥ آذار ٢٠٢٣



الاسم الحركي: فراشين باران

الاسم الحقيقي: نجبير محمود حمدو

تاريخ الانضمام: ٢٠١٥ ديرك

مكان وتاريخ الاستشهاد: جنوب كردستان – ١٥ آذار ٢٠٢٣



الاسم الحركي: ديدار ديرك

الاسم الحقيقي: حمدية سيدو سيدو

تاريخ الانضمام: ٢٠١٤ عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: جنوب كردستان – ١٥ آذار ٢٠٢٣



الاسم الحركي: روجنك رفعت

الاسم الحقيقي: برفين بلال رفعت

تاريخ الانضمام: ٢٠٢٠ الشهباء

مكان وتاريخ الاستشهاد: جنوب كردستان – ١٥ آذار ٢٠٢٣



الاسم الحركي: خبات درباسية

الاسم الحقيقي: ريناد عزالدين علي

تاريخ الانضمام: ٢٠١٧ قصرك

مكان وتاريخ الاستشهاد: جنوب كردستان – ١٥ آذار ٢٠٢٣



الاسم الحركي: دوغان عفرين

الاسم الحقيقي: هادي حمدوش ظاهر

تاريخ الانضمام: ٢٠١٤ كوباني

مكان وتاريخ الاستشهاد: جنوب كردستان – ١٥ آذار ٢٠٢٣



الاسم الحركي: هارون روجافا

الاسم الحقيقي: مجيد سليمان محمد

تاريخ الانضمام: ٢٠١٤ قامشلو

مكان وتاريخ الاستشهاد: جنوب كردستان – ١٥ آذار ٢٠٢٣



الاسم الحركي: هوكر ديرك

الاسم الحقيقي: علاء عدنان حمود

تاريخ الانضمام: ٢٠١٧ ديرك

مكان وتاريخ الاستشهاد: جنوب كردستان – ١٥ آذار ٢٠٢٣



الاسم الحركي: كوجر ديرك

الاسم الحقيقي: دويش أحمد عمر

تاريخ الانضمام: ٢٠١٧ رميلان

مكان وتاريخ الاستشهاد: جنوب كردستان – ١٥ آذار ٢٠٢٣

(ك)