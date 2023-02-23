PDK يمنع مرور المساعدات إلى شمال وشرق سوريا

وأصدر الهلال الأحمر الكردي، أمس الأربعاء، بياناً كتابياً على موقعه الرسمي، قال فيه إن معبر فيش خابور يمنع دخول مساعدات إنسانية دولية وإقليمية من الدخول لتوزيعها في المناطق المنكوبة من سوريا.

وجاء في مستهل البيان: "أسفر الزلزال الذي وقع في 6 شباط 2023 عن حدوث كارثة إنسانية عظيمة وأضرار كبيرة يعاني منها أهالي المنطقة حتى هذه اللحظة، وبناء على ذلك، بذل المجتمع الإنساني العالمي والإقليمي جهداً كبيراً لتقديم المساعدة المالية والمعنوية للأشخاص المتضررين من هذا الزلزال؛ ولأنهم يجدون الهلال الأحمر الكردي مكاناً للثقة فقد أرادوا أن تصل هذه المساعدات عن طريقها إلى المناطق المنكوبة".

وتابع البيان: "لكن وللأسف ومن دون التعرف على الأسباب، نواجه عقبات كبيرة كان آخرها أمس (21-2-2023) عندما تم منع دخول قافلة مساعدات إنسانية خاصة بنا من قبل معبر فيش خابور والسلطات التابعة لها.

لهذا السبب يتعين علينا اطلاع العالم بأسره بهذه العقبات بأسرع وقت ممكن، فنحن في الهلال الأحمر الكردي مثل هكذا قرارات غير مقبولة بالنسبة لنا، ونراها بلا معنى. ومن حقنا الطبيعي كهلال أحمر كردي أن نوصل المساعدات التي ترسلها المجتمعات التي تثق بنا إلى الأماكن المطلوبة".

واختتم الهلال الأحمر الكردي بيانه بالقول: "نأمل وبشكل عاجل من هذه الأطراف التي تضع هذه العقبات أن تعود عن هذه القرارات وتفتح كل الطرق والأبواب الإنسانية للمساعدة".

(س ر)