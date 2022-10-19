نسويات وتنظيمات نسائية تطلق فعاليات عالمية لتسليط الضوء على واقع المرأة

أصدرت مجموعة من النسويات المستقلات وتنظيمات نسائية، بياناً إلى الرأي العام، وذلك حيال ما تشهده روجهلات كردستان وإيران من احتجاجات شعبية بريادة المرأة منذ أكثر من شهر، وذلك عقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني مطلع شهر أيلول الفائت، وصلتنا اليوم الأربعاء نسخة عنه.

جاء في نص البيان:

"عقد يوم أمس الموافق 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 اجتماع من قبل مجموعة من النسويات المستقلات من الدول الناطقة بالعربية من أجل التنظيم وإيجاد الآليات الداعمة المستدامة نحو ثورة نساء إيران الجارية منذ ما يقرب الشهر، حضرته ممثلات عن تجمع هيباتيا للعدالة الجندرية، ورابطة جين النسائية، وتحالف أمان النسوي عبر تطبيق Meet.

أكدت المشاركات أثناء الحضور على أهمية الاحتجاجات الثورية الجذرية التي تقودها النساء الآن في إيران ضد رمزية الحجاب المفروض سلطوياً من قبل مؤسسات ذكورية تعاني منها مثيلاتهن من دول الجوار، وعليه وجب تفكيك مفاهيم مازالت النسويات في الشرق يتحاشين تعريفه وتعريف معاني كالحرية والخيار الشخصي والاستقلالية في مجتمعات مازالت مساحاتنا الجسدية محتلة، وأهمية الحوارات النسوية النسوية حولها، لأنه شأن يعني كل أنثى أممياً وبالذات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث مازالت الكثير من النساء معتقلات البيوت. دار الحوار أيضاً حول أهمية تقديم الدعم الإعلامي لتعرية ما يجري من انتهاكات على كافة مبادئ الحريات والحقوق المدنية التي تتعرض لها النساء والمجتمع كافة في إيران المفروض من قبل ديكتاتورية الجمهورية الإسلامية. وأكدت الناشطات في الاجتماع على أهمية ثورة نساء إيران وانعكاساتها المستقبلية في المنطقة حيث نالت نساء الشرق عموماً، من ويلات فرض الحجاب الإجباري، وسلب الحريات وفرض حياة العبودية بذروتها على النساء مع كل اختلافاتهن. ثم تناول الاجتماع أهمية نجاح هذه الثورة لتكون بارقة أمل وشرارة حيث أن أي انتصار لنساء إيران هو انتصار لنساء المنطقة كافة في وجه الديكتاتوريات السياسية والصراعات الذكورية الذكورية الحزبية والأيديولوجيات كالإسلام السياسي.

عبرت النساء المجتمعات عن ضرورة القيام بمختلف أشكال المساندة والتنظيم من خلال نشاطات مختلفة وأفكار تم اقتراحها ليتم بلورتها من خلال فعاليات وبرامج مشتركة ومستمرة حتى يوم المرأة كيوم لتسليط الضوء على واقع الأنثى المزري، ومن أجل تقوية زخم احتجاجات نساء إيران وأفغانستان بتأكيد أهمية النظرية التقاطعية. وطرق وسبل الدعم الفوري لثورة نساء إيران، وأيضاً كيفية توسيع أشكال الدعم والمساندة لهن. خلص الاجتماع بالاتفاق على:

أولاً: شن حملة عالمية واسعة تحت عنوان "أنا الحياة" مستمدة من رمزية تجريد الأقليات المهمشة ثقافياً في المنطقة من حقها البديهي باختيار أسماء أطفالهم ليكون اسم #مهسا_اميني الهاشتاغ التريند عالمياً كرمزية قمعية سلطوية مقابل تجريدها من اسمها الحقيقي جينا (ژيان) الذي يعني الحياة لتصرخ كل منا أنا الحياة في وجه الاغتيالات السلطوية الأبوية سياسياً لحيواتنا كنساء، وارتباط رمزية (أنا الحياة) أيضاً بشعار ثورة نساء إيران "المرأة. الحياة. الحرية" الذي أصبح أممياً بكل لغات وسائل التواصل عالمياً. وتم الاتفاق على آليات التحشيد والتنظيم للوصول لأوسع مشاركة نسائية بمؤازرة الرجال الداعمين لأهدافنا النسوية في المنطقة الناطقة بالعربية، وتحويل عنوان حملتنا #أنا_الحياة إلى هاشتاغ يمثلنا أثناء الحملة بجانب #المرأة-الحياة-الحرية.

ثانياً: تم الاتفاق على دعم وتغطية النشاطات التي ستجري في أنحاء مختلفة في العالم بصيغة مشتركة متعاونة، مثل دعم الدعوات العالمية للمشاركة ضمن مظاهرات عالمية يومي 29 و30 أكتوبر دعماً لطلاب/ طالبات إيران المستهدفين من قبل آلة القتل الممنهجة، وفي السبت القادم الموافق 22 أكتوبر، عند جدار برلين بدعوة منظمة من تجمع نسوي شكلته إيرانيات ونسويات عالميات(Berlin Feminista) لنكن جزءاً من هذه الفعاليات العالمية.

ثالثاً: وتنظيم نشاطات وفعاليات من قبل الجهات المجتمعة المنظمة للحملة أثناء اجتماع أمس، في أية بلدان وبالذات في الشرق، قادرات على إنجازه كل من المجموعات النسوية المشاركة بتعاون مشترك، وممن ترغب بالانضمام للحملة من منظمات ومبادرات ومستقلات على الصعيد النسوي من خلال الوصول لهن إعلامياً عبر وسائل التواصل المختلفة.

رابعا: تغطية الثورة الشعبية التي تقودها النساء على صفحات التواصل الاجتماعي وبشكل منظم، كتابة وترجمة المقالات والبيانات باللغات العربية والكردية والفارسية والإنجليزية وباقي اللغات المحلية في المنطقة.

خامساً: تم الإجماع على إنتاج فيديوهات مسجلة بأصوات النساء في المنطقة الناطقة بالعربية باللغات العربية والكردية والفارسية والأمازيغية والإنجليزية وباقي اللغات المحكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمادة تحفيزية إعلامية من قبل المشاركة في الاجتماع، لدعوة النساء والناشطات الأخريات للانضمام للحملة على أوسع نطاق ممكن بمشاركة صور أو فيديوهات، إيماناً منا بضرورة التقاطع وتنظيم جهودنا النسوية ضد جميع أشكال السلطات الباترياركية، والتأكيد على تأثير ما يجري في إيران على كل شعوب المنطقة من خلال إنتاج مواد إعلامية وبالتحديد وضع النساء وقضايا تحررهن في وجه الديكتاتوريات".

(س ر)

ANHA