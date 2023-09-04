نساء أفغانيات: على العالم سماع ندائنا

أضربت نساء أفغانيات مقيمات في ألمانيا عن الطعام في 1 أيلول؛ لمطالبة الدول بفرض عقوبات على حركة طالبان.

لا تزال النساء الأفغانيات المقيمات في ألمانيا مضربات عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، مطالبات الدول بفرض عقوبات على ممارسات حركة طالبان التي تستهدف حقوق المرأة.

وفي اليوم الرابع من الإضراب قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة زارمينا زرياب بارياني أن طالبان لا تشكل خطراً على النساء فقط، بل على الرجال أيضاً، لافتة إلى أن النساء يتخذن إجراءات من أجل حقوقهن، ويجب أن يسمع العالم نداء الشعب الأفغاني من أجل العدالة.

ومن المتوقع أن تستمر النساء بإضرابهن عن الطعام حتى 12 من أيلول الجاري.

(س ع)