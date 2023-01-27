ناج من انهيار مبنى في الشيخ مقصود يروي تفاصيل الفاجعة

شهد قسم معروف في حي الشيخ مقصود، في الـ 22 من كانون الثاني الجاري، انهيار مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق، تقطنه 7 أسر كردية وعربية تضم 18 شخصاً، على رؤوس ساكنيه، ما تسبب بفقدان 16 شخصاً لحياتهم بينهم و6 أطفال و6 نساء.

نجا من هذه الواقعة شخصان فقط، هما جمال جعرور (60 عاماً) ومصطفى إيبو (17 عاماً)، لكنهما أصيبا بجروح، خضعا على إثرها لعمليات جراحية.

جمال جعرور الذي فقد 6 أشخاص من عائلته، هم شقيقته وصال وابنه صبحي وزوجة ابنه ميساء وأولادهما حميدة وجمال ويوسف جعرور، مصاب بكسر في يده، وقد تحدث إلى وكالتنا عن حثيثات الانهيار.

وقال: "كنت نائماً عندما أيقظتني زوجة ابني لتقول أن المبنى بدأ بالانهيار، وأن ابني صبحي يقوم بتشغيل السيارة لنخرج".

بحسب ما سرده جمال فإنه في البداية لم يصدق ما قالته زوجة ابنه، واعتبر ذلك مزاحاً منها.

يشار أن قوى الأمن الداخلي في حلب، كشفت في 23 كانون الثاني الجاري، نتائج تحقيقاتها الأولية حول سبب انهيار المبنى، وأعادت ذلك إلى:

"1- بشكل عام تعرض الحي أثناء الحرب لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والطيران مما أدى إلى تصدع الأبنية في الحي.

2- هذه التصدعات أدت إلى وجود تسريب للمياه عبر أساسات المبنى مما أدى إلى سقوطه بشكل مفاجئ".

وأكدت القوى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

(س ر)

ANHA