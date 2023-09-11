مصرع 150 شخصاً في ليبيا بسبب الفيضانات والسلطات تعلن إحدى المناطق مدينة منكوبة

وصل عدد ضحايا الفيضانات في مدينة درنة الواقعة شمال شرق ليبيا وحدها إلى 150 شخصاً، بحسب ما أفادت شبكة العربية، فيما أعلنت السلطات الليبية على إثر ذلك مدينة درنة مدينة منكوبة.

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم الاثنين، أن "درنة مدينة منكوبة"، موجهة الجهات المعنية جميعها باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك.

وضربت العاصفة "دانيال"، القادمة من وسط البحر المتوسط، مناطق ومدن عدة بشرق ليبيا منذ الساعات الأولى من أمس الأحد حتى مساء اليوم نفسه، حيث هطلت أمطار غزيرة، وتحولت إلى سيول غزيرة تدفقت نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ إثر ذلك، حالة استنفار من أجل إغاثة المنكوبين جرّاء السيول والفيضانات في البلاد.

وأكدت السلطات أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضراراً كبيرة وفادحة بالبنية التحتية والممتلكات، فيما يتواصل البحث عن عدد من المفقودين.

واجتاحت سيول عدة مدن في شرق البلاد وغربها، وتسبّب جريان الأودية بإغراق المنازل والمستشفيات وتضرر السيارات وتدمير الطرقات.

بدوره، أكد الهلال الأحمر وفاة أحد عناصره وفقدان آخرين وخسارة سيارتين أثناء محاولة إخراج العائلات العالقة، معلناً وصول الوضع في بعض مدن شرق ليبيا إلى الخط الأحمر بسبب السيول.

كما أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، فقدان الاتصال بـ 5 جنود من قواتهم رفقة آلياتهم أثناء عملية إنقاذ للعائلات العالقة داخل مدينة البيضاء.

في حين يتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات خلال الساعات القادمة، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضرّرة.

يشار إلى أن أكثر المدن المتضررة حتى الآن، هي درنة شحات والبيضاء شرق البلاد، وقد أعلنت السلطات المحلية، خروج الوضع عن السيطرة داخلها حتى في المناطق التي لم يتوقع ضررها، منوهة إلى أنه تم إجلاء عائلات إلى الفنادق ودور الرعاية، فيما لا يزال عدد العالقين داخل منازلهم غير محدّد.

(د ع)