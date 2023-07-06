تأتي هذه الخطوة التي أعلنت عنها أمينة عمر في برنامج (RAVE) على فضائية روج آفا ليلة أمس الأربعاء، استكمالاً لوثيقة التفاهم التي أعلن عنها مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في الـ 24 من حزيران الفائت.

https://hawarnews.com/ar/haber/msd-whyeh-altnsyq-alwtnyh-lqwa-altghyyr-aldymqraty-yalnan-an-22wthyqh-twafq22-lhl-alazmh-alswryh-h81003.html

وأوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أن الوثيقة التي يجري إعدادها وسيتم التباحث بشأنها مع هيئة التنسيق الوطنية، ستتناول تفاصيل أكثر من الوثيقة الأولى المُعلن عنها.

وأضافت: "الوثيقة ستشمل نقاشات واضحة عن الدستور واللا مركزية والقضية الكردية".

وبخصوص التوقيت، لم تذكر أمينة عمر تاريخاً محدداً بخصوص الإعلان عن الوثيقة المفصلة، ولكنها أكدت أنها ستكون في وقت قريب.

رابط البرنامج: https://rojavatv.net/archives/15885

(م)

ANHA