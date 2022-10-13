مصادر: مرتزقة هيئة تحرير الشام يسيطرون على مركز مدينة عفرين المحتلة

وبحسب هذه المصادر، فقد سيطرت مرتزقة "هيئة تحرير الشام" على مركز مدينة عفرين بعد فرار مرتزقة "الجبهة الشامية" منها، خلال الاشتباكات الدائرة منذ عدة أيام في قرى ناحية جندريسه وشيراوا وماباتا في عفرين المحتلة، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والأطفال.

كما قالت مصادر محلية في مدينة الباب إن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" سيطرت بمساندة من مرتزقة "فرقة الحمزة وأحرار الشام" على مدينة جرابلس ومعابرها.

ووفقاً لمصادر أخرى، فإن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" تعمل على السيطرة على مدينة إعزاز والباب في ريف حلب الشمال الشرقي.

والجدير بالذكر أن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" شنت قبل عدة أشهر هجوماً على المجموعات المرتزقة الأخرى في القرى الواقعة جنوب عفرين المحتلة، تمكنت خلالها من السيطرة على معبري دير بلوط في ناحية جندريسه والغزاوية في ناحية شيراوا، واللذين يفصلان بين مناطق إدلب وعفرين المحتلة.

وسيطر مرتزقة "هيئة تحرير الشام" على معبر الحمام الحدودي مع تركيا الواقعة غرب ناحية جندريسه على الحدود السورية ـ التركية، بعد اشتباكات بين مرتزقة "تحرير الشام" و"الجبهة الشامية، أمام مرأى جيش الاحتلال التركي.

(ج س/ ل م)

ANHA