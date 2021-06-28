وبحسب المصادر ذاتها أطلق الاحتلال التركي ومرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية" التابعين له، في الـ 24 من الشهر الجاري حملة مداهمات واعتقالات سمتها "عملية أمنية" في مدينة سري كانيه المحتلة.

وأوضحت بأن هذه الحملة هي للتغطية على الجرائم والخلافات الحاصلة بين مجموعات المرتزقة في المدينة المحتلة، تحت أسماء وذرائع مختلفة.

إلى ذلك، حصلت وكالتنا على صور حصرية التقطت "للفرقة 20 بقيادة المرتزق حاتم أبو شقرا" أثناء مشاركتهم في المداهمات والاعتقالات.

فيما أكدت المصادر أن "العملية الأمنية" المزعومة ليست سوى محاولة لتبييض المرتزقة إعلامياً كون المدينة باتت بؤرة للإرهاب لوجود مرتزقة داعش وعوائلهم فيها.

ولفتت المصادر أنه "نتيجة حدة الخلافات بين المجموعات المرتزقة في الأيام الفائتة والتحضيرات العسكرية من عدة جهات تحضيراً لاقتتال داخلي لبسط السيطرة وتوسيع النفوذ من قبل المجموعات، أُطلقت العملية التي أدعوا أنها أمنية".

وتزداد يوماً بعد يوم الأدلة والوثائق بوجود مرتزقة داعش في المناطق التي تحتلها تركيا ولكن تحت مسمى "الجيش الوطني السوري".

(د أ/ س ر)

ANHA