مروحيات روسية تحوم في سماء مقاطعة الشهباء تحوم في هذه الأثناء 6 مروحيات روسية في سماء مقاطعة الشهباء. خبر 30 أيار 2022, الأثنين - 08:33 2022-05-30T08:33:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن 6 مروحيات روسية تحوم على علو منخفض في سماء مقاطعة الشهباء. (ف) ANHA إقرأ أيضاً مواطنو مناطق التماس: الاحتلال التركي ومرتزقته يهدفون لتهجيرنا لكن قرارنا هو البقاء أوضح مواطنون من مناطق التماس وتتعرض للقصف اليومي أ... الرئيس المشترك لمجلس ناحية زركان: الهجمات التركية تهدف إلى إفراغ المنطقة لتحويلها إلى مستوطنة أكد الرئيس المشترك لمجلس ناحية زركان أن الهجمات ال... نوري محمود: المناطق الكردية هي الهدف الأول تأتي بعدها الموصل أشار نوري محمود إلى أنّ قوات المنطقة قد اكتسبت خبر...