مروحيات روسية تحوم في سماء مقاطعة الشهباء

تحوم في هذه الأثناء 6 مروحيات روسية في سماء مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-05-30T08:33:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بأن 6 مروحيات روسية تحوم على علو منخفض في سماء مقاطعة الشهباء.

(ف)

ANHA


إقرأ أيضاً